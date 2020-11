Polemica per l’immagine “striminzita, formato francobollo” proiettata sul Colosseo per ricordare la scomparsa di Gigi Proietti.

Una foto piccolina, che proiettata sul Colosseo si fa fatica a trovare: questo l’omaggio del Comune di Roma a Gigi Proietti. L’immagine non piace a molti romani, non tanto per il tipo di foto scelta, ma per le dimensioni.

Da lontano non si vede, se poi ci si mette che il Colosseo è un monumento imponente ecco che la fotina di Gigi Proietti con sotto scritto “ci mancherai”, sembra proprio sparire. Forse c’è stato un problema tecnico viste le grandi foto e giochi di colori proiettati negli anni sul Colosseo.

Fatto sta che questa foto proprio non piace a molti romani che non la vedono come il giusto omaggio a Gigi Proietti.

Le parole del sindaco Raggi e i funerali

Virginia Raggi proclamerà il lutto cittadino a Roma nel giorno dei funerali di Proietti (giovedì 5 novembre). “Ciao Gigi, oggi il nostro cuore è colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e i romani hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza”, ha scritto la Raggi su Facebook.

“Il suo sorriso era sempre coinvolgente – aggiunge – era impossibile sottrarsi alla sua genialità. Così Roma vuole ricordarlo. Alle 19 proietteremo sulla facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio, una foto di Gigi Proietti. Ci uniamo a tutti coloro che alla stessa ora si affacceranno dalle finestre e dai balconi per salutare insieme il Maestro”.

I funerali saranno celebrati giovedì 5 novembre a Roma, probabilmente nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, forse in forma privata per evitare assembramenti. A Gigi Proietti intanto è stato intitolato il Globe Theatre di Roma. (Fonte Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).