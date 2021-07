Gigio Donnarumma, foto con Berlusconi in Sardegna. Social ironizzano: “Svelato il mistero della vera faccia di Silvio”. Il neo portiere del Paris Saint Germain si sta godendo le sue vacanze estive in Sardegna. Qui ha passato alcune ore in compagnia di Silvio Berlusconi.

Donnarumma, la foto con Berlusconi è virale sui social

Nell’immagine postata sui social da Donnarumma, si nota un Berlusconi molto diverso da quello che possiamo vedere nelle sue presenze pubbliche. Così gli utenti dei social network hanno ironizzato con commenti di questo tipo: “Grazie a Gigio, abbiamo potuto vedere la vera faccia di Berlusconi”. Altri invece si sono limitati a dire: “Mamma mia quanto è invecchiato… Senza trucco è irriconoscibile!”.

Come detto, Donnarumma sta godendo di vacanze supplementari rispetto a molti suoi compagni di squadra al Psg perché ha vinto il campionato europeo di calcio con la maglia dell’Italia. Gli azzurri sono arrivati fino in fondo alla competizione ed i suoi calciatori hanno diritto a vacanze che permettono loro di aggregarsi in ritardo nei ritiri precampionato delle loro squadre.

Donnarumma ha lasciato il Milan per il Psg

Dopo tanti anni tra le fila del Milan, l’estremo difensore azzurro ha deciso di trasferirsi a parametro zero al Paris Saint Germain. A Parigi, dovrebbe percepire uno stipendio faraonico da un milioni di euro al mese (12 in totale all’anno).