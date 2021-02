Il 19 aprile 2001 Giorgia Meloni era già sul web e si presentava come una “draghetta”. La leader di Fratelli d’Italia compariva con foto e descrizione su miRC, un antesignano dei social network, all’interno della community Undernet#italia.

Giorgia Meloni in Rete nel 2001: la foto e la descrizione

Qualcuno è andato indietro nel tempo ed ha scoperto una Meloni in versione decisamente inedita. Il suo nome in codice era “Khy-ri”. La leader di FdI aveva 21 anni, era diplomata al linguistico e studiava all’università. Sul sito veniva presentata come la “draghetta di Undernet#italia”.

“Giorgia”, di lei scriveva: “Da quando ho conosciuto la Rete ho passato molto tempo su IRC undernet #italia insieme a tutti gli amici e le amiche”.

“Qui sono stata accolta con tanto affetto e subito ho trovato un padrino di nome Mackley”.

Giorgia Meloni: “Nella vita aspiro ad avere tutto il possibile”

Giorgia Meloni raccontava di aspirare ad avere nella vita “tutto il possibile (e mi sembra abbastanza…)” e “aiutare gli altri, anche, cercare la comunità di intenti e di pensiero che da qualche parte esiste, lo so…”.

La Meloni racconta di star imparando a suonare la chitarra da autodidatta “ma per ora i risultati sono pessimi e tento anche di cantare…” e di amare la musica irlandese “tipo i Chieftains, Loreena McKennitt, Sinéad O’Connor ed i Cranberries”.

L’utente Pitagora, un suo amico, la descriveva così: “Romana, socialmente impegnata e con un bel caratterino è famosa per la sua passione per la letteratura fantasy e per le sue scazzottate virtuali”.

“Simpatica e affabile con gli amici, diretta e pungente con chi lo merita, una amica nel vero senso della parola… occhio peró a non pestarle la coda..”.

Venti anni dopo la Meloni si è affermata eccome nella vita. Oggi è a capo dell’unica opposizione al Governo Draghi. Un compito non da poco.