Giorgia Meloni posta la letterina della figlia: “Tanto felice che hai vinto” FOTO

“Cara mammina! Sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto”. E’ il biglietto che Ginevra, la figlia di 6 anni di Giorgia Meloni, ha scritto alla mamma dopo la netta vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni. E la mamma, orgogliosa, l’ha pubblicata su Facebook.

Meloni sceglie low profile per il post elezioni

La trionfatrice del voto del 25 settembre ha scelto il low profile per il primo giorno post elezioni. Nessun incontro o riunione, ma un’intera giornata da trascorrere in famiglia con il compagno e la loro bambina. La leader di Fdi non si fa vedere nella conferenza stampa prevista al quartier generale del partito allestito in un hotel nel centro di Roma lasciando che a spiegare gli obiettivi del futuro governo siano i due capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida insieme al responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. Unico contatto con l’esterno è una breve “fuga” da casa per andare a prendere sua figlia.

La decisione di stare lontano dai riflettori non le impedisce di mettere mano ai dossier più delicati. Il primo sicuramente è riguarda la composizione della squadra di governo.