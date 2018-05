GERUSALEMME – Il Giro d’Italia 2018 di Chris Froome comincia con un doloroso contrattempo. Il capitano del Team Sky, quattro volte vincitore del Tour de France, durante la ricognizione del percorso sul quale si disputerà la 1/a tappa – una cronometro individuale – è finito a terra per una scivolata.

Per lui contusioni e abrasioni, soprattutto sulla parte destra del corpo, ma niente di grave. Solo uno spavento. Certo, i presagi non sono favorevoli al keniano bianco.

La 101/a edizione del Giro d’Italia di ciclismo parte con la disputa di una cronometro individuale. I corridori andranno a caccia della prima maglia rosa fra le strade di Gerusalemme, partendo da Yitshak Kariv street e arrivando a Shlomo ha Melekh street, dopo una prova lunga solo 9,7 chilometri. Una folle corsa contro il tempo nella città, meta di pellegrinaggio per ebrei, cristiani e musulmani, a pochi metri dal Santo Sepolcro, dal muro del pianto e dalla cupola della roccia.

La tappa è dedicata al grande Gino Bartali, che è stato inserito fra i 682 ‘Giusti fra le Nazioni’, trovando posto sul muro d’onore del Giardino dei giusti nel mausoleo della memoria Yad Vashem, a Gerusalemme. Il percorso della 1/a tappa prevede l’attraversamento di strade cittadine di diversa ampiezza lungo un tracciato molto ondulato, con continui cambi di direzione e di pendenza.

E’ previsto un rilevamento intermedio dopo 5,1 chilometri e un breve tunnel ben illuminato al chilometro 7,3. Gli ultimi tre chilometri saranno ondulati, con un finale prima in discesa e una curva ai 750 metri dall’arrivo: gli ultimi 300 metri saranno invece in salita, con punte del 9 per cento negli ultimi 100 metri.

Il rettilineo d’arrivo è largo 6,5 metri. L’arrivo dell’ultimo corridore è previsto intorno alle 17 locali, le 16 in Italia. E’ la prima volta che una delle grandi corse a tappe, fra Giro d’Italia, Vuelta di Spagna e Tour de France, parte fuori dall’Europa.