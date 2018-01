ROMA – Si parla sempre di più degli insetti come cibo del futuro. In Italia però manca ancora una regolamentazione e il ministero spiega di non aver rilasciato ancora nessuna autorizzazione. Intanto però c’è chi li prova e mette le foto sui social. E’ il caso di Giulia Calcaterra: l’ex velina ha pubblicato degli scatti su Instagram in cui si mangia una confezione di grilli essiccati.

L’ex velina lo aveva promesso ai suoi amici, e a quanto pare ha mantenuto la promessa. La Calcaterra sembra gradire l’insolito pasto. Un po’ meno invece i suoi follower, che le fanno presente di essersi sentiti male solo a guardare.