Ferragosto in Pronto Soccorso per Giulio Gallera ferito in vacanza. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia ha avuto un grave infortunio in vacanza.

Giulio Gallera ferito al capo giocando al paddle mentre era in vacanza a Santa Margherita Ligure. A darne notizia è stato lo stesso assessore sulla sua pagina Facebook, mostrando due foto con la testa completamente fasciata.

“Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente”, ha scritto Gallera. “Oggi durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un’inferriata metallica”.

“Nessun problema neurologico – assicura – però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo. Devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l’efficienza e i medici e gli infermieri del Pronto Soccorso di Lavagna per la professionalità e la disponibilità”.

“Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione, speriamo senza problemi e conseguenze”, conclude.

Gallera e i test negli aeroporti.

“Stiamo lavorando in queste ore per poter effettuare i tamponi a chi rientra in aereo da Spagna, Grecia e Malta direttamente in prossimità o all’interno degli aeroporti di Linate e Malpensa”. Lo spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, confermando che l’amministrazione regionale punta a test vicino agli scali milanesi.

“E’ in corso una interlocuzione con il Ministero della Salute – spiega l’assessore in una nota – che ha competenza sulla sanità aeroportuale attraverso l’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), e con la società di gestione degli scali. Un presidio a livello aeroportuale – aggiunge – garantirebbe una notevole semplificazione nelle procedure di auto segnalazione e realizzazione dei test per i passeggeri in arrivo, in considerazione del fatto che i prossimi dieci giorni saranno caratterizzati da un notevole flusso di rientri”. (Fonti: Ansa, Facebook).