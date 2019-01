ROMA – Giuseppina Alessio di RaiNews 24 ha trascorso un periodo di vacanza alle Bahamas. La giornalista ha pubblicato degli scatti in spiaggia che sono diventati virali su Instagram. Il motivo è abbastanza intuibile.

Josephine Alessio è nota come “Lady News”. “La bella Josephine – fa sapere Alberto Dandolo di Dagospia in un articolo pubblicato nel giugno scorso – (…) è considerata ormai un vero punto di riferimento per la Milano gaya modaiola con il suo look aggressivo e anticonvenzionale ha scalzato la efebica Antonia Varini (volto di Unomattina) e la cafonal Alessandra Canale (regina del traffico autostradale in tv)”.

La Alessio va in onda alle 5,15 a reti unificate (Rai Uno e Rai Tre) A Frosinone Today, in un articolo del marzo 2016, aveva raccontato: “Lavorare per una all news che va in diretta 24 ore al giorno, è molto impegnativo. Bisogna essere sempre aggiornati, leggere molto, approfondire: anche se poi ognuno di noi è specializzato in un settore. Per quanto mi riguarda, prima di approdare alla conduzione dei tg ho affrontato diversi argomenti. Per tanti anni mi sono occupata di terzo settore, sociale, diritti umani. E prima ancora ho condotto programmi di cultura, cinema, salute, turismo, moda, spettacolo e agricoltura” .

A seguire le foto diventate virali, rilanciate da Dagospia.