NEW YORK – In un evento a New York, Google annuncia un nuovo smartphone, il Pixel 3 (anche in versione XL), insieme al tablet “2-in-1” Pixel Slate e a un display da salotto, il Google Home Hub.

Sul palco Rick Osterloh, a capo dell’hardware di Google, ha mostrato i tre prodotti. L’evento, che cade nei venti anni di Google, è iniziato sulle note di “Help” dei Beatles, colonna sonora di un video che ha mostrato i modi in cui Google aiuta gli utenti nella vita quotidiana con i suoi servizi, dalle ricerche online all’indicazione del luogo esatto in cui abbiamo parcheggiato, dalla traduzione in altre lingue alla prenotazione di un ristorante attraverso Google Assistant.

Nessun accenno, almeno finora, alla chiusura del social Google+, arrivata in seguito a una falla di sicurezza che ha messo a rischio i dati di 500mila utenti.

Google Pixel 3: caratteristiche tecniche

Schermo: 5,5” full HD+ (1.080 x 2.160 pixel) AMOLED

CPU: Qualcomm Snapdragon 845 con GPU Adreno 630

RAM: 4 GB DDR4X

Memoria interna: 64 / 128 GB

Fotocamera posteriore: 12,2 megapixel, con OIS, EIS, LED flash

Fotocamera frontale: dual-camera da 8 megapixel (una grandangolare)

Connettività: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual band, Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C, NFC

Dimensioni: 145,6 x 68,2 x 7,9 mm

Peso: 148 grammi

Batteria: 2.915 mAh con fast charging, wireless charging

OS: Android 9 Pie

Google Pixel 3 XL: Caratteristiche Tecniche

Schermo: 6,3” QHD+ (1.440 x 2.880 pixel) AMOLED

CPU: Qualcomm Snapdragon 845 con GPU Adreno 630

RAM: 4 GB DDR4X

Memoria interna: 64 / 128 GB

Fotocamera posteriore: 12,2 megapixel, con OIS, EIS, LED flash

Fotocamera frontale: dual-camera da 8 megapixel (una grandangolare)

Connettività: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual band, Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C, NFC

Dimensioni: 157,9 x 76,7 x 7,9 mm

Peso: 184 grammi

Batteria: 3.430 mAh con fast charging, wireless charging

OS: Android 9 Pie

Uscita e Prezzo

I due Pixel 3 arriveranno sul mercato italiano a breve, ecco i prezzi delle varie varianti per l’Italia:

Pixel 3 64 GB – 899€

Pixel 3 128 GB – 999€

Pixel 3 XL 64 GB – 999€

Pixel 3 XL 128 GB – 1.099€