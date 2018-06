GORGONZOLA – Finisce col furgone contro un palo dopo essersi scontrato con un’auto e resta in bilico sul ponte. Accade a Gorgonzola, provincia di Milano, la mattina di giovedì 7 giugno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] intorno alle 6,40 di mattina: i vigili del fuoco di Gorgonzola hanno salvato un uomo di 46 anni che ha rischiato di precipitare nel Naviglio Martesana dopo essere finito fuori strada.

MilanoToday ha rilanciato le foto scattate dai vigili del fuoco. Il fatto è accaduto all’angolo tra via Bellini e via Trieste: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno messo in sicurezza il camion che rischiava di precipitare nel corso d’acqua artificiale.

Il conducente del mezzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, dato che è arrivato in ospedale in codice verde.

Illesi i passeggeri dell’automobile, un uomo e una donna di 43 anni. I carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda hanno ricostruito la dinamica dell’incidente facendo dei rilievi sul posto.