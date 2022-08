Gran Bretagna, uccide la moglie 3 giorni dopo le nozze e la fa a pezzi per metterla in una valigia FOTO

Il 46enne britannico Thomas Nutt ha preso a pugni e strangolato la moglie Dawn Walker tre giorni dopo il loro matrimonio avvenuto lo scorso 27 ottobre.

Nutt, mercoledì 17 agosto è stato condannato per aver ucciso la moglie 52enne ed ora, come scrive il Sun, dovrà scontare una lunga condanna in carcere. Inizialmente aveva ammesso davanti ai giudici di aver ucciso sua moglie dichiarandosi colpevole però solo di omicidio colposo.

Gran Bretagna, uccide la moglie tre giorni dopo le nozze e la fa a pezzi per metterla in una valigia

Dawn, prima di essere uccisa, è stata brutalmente picchiata. Un’autopsia sul suo corpo ha rilevato un occhio nero, diversi lividi al collo, sul corpo e sul petto provocati dal marito prima di essere uccisa. Aveva anche la clavicola rotta.

La donna era stata poi rinchiusa in un armadio di casa prima di essere portata via in una valigia e nascosta tra i cespugli. Per farlo, l’uomo ha dovuto spezzare una gamba alla sua ex moglie. Una telecamera di sicurezza posta dalla Polizia fuori dalla casa di Nutt ha però ripreso l’uomo che trascina la valigia. L’uomo torna poi a coprire col fango il segno delle ruote della valigia rimaste sul terreno.

Il fatto è avvenuto ad Halifax nello Yorkshire. Dopo aver ucciso la sua sposa, Nutt ha continuato a mentire alla famiglia di lei incolpando la scomparsa della donna a problemi di salute mentale. Ha anche convinto la figlia della vittima ad aiutarlo a cercare la madre, pur sapendo che la donna era morta.