ROMA – Nella Casa del Grande Fratello 15 è entrata la politica. A far discutere è infatti la partecipazione di Luigi Mario Favoloso, l’ormai ex fidanzato di Nina Moric che si è presentato non troppo tempo fa con il movimento politico di estrema destra CasaPound. Ora, oltre alla sua partecipazione, a far discutere sarebbe un tatuaggio nazista, che Favoloso si sarebbe fatto cancellare prima di partecipare alla trasmissione (clicca qui per vedere la foto della rimozione).

L’odierna edizione del reality trasmesso da Mediaset, dunque, fa ancora discutere. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, Favoloso avrebbe cancellato il tatuaggio prima di entrare nella casa di Cinecittà, proprio per evitare polemiche davanti alle telecamere.

Secondo Nuovo, Luigi Mario Favoloso aveva incisa sul polso la scritta Gott mit uns, ovvero “Dio è con noi”, un motto che compariva sui cinturoni della Wehrmacht ai tempi del Reich. Ora, l’ex fidanzato di Nina Moric, che non ha disdegnato di manifestare lapropria ideologia davanti alle telecamere del Grande Fratello, ha affermato che quel tatuaggio è stato rimosso perché “non lo rappresentava più”.

Al posto della scritta nazista, Favoloso ora ha una bandiera siriana.

“Esprimiamo il nostro profondo sconcerto per la presenza di certi concorrenti nel cast di una trasmissione così popolare e seguita dal pubblico, in particolare da quello giovanile, come il Grande Fratello – ha detto il vicedirettore dei media della comunità ebraica di Milano Ester Moscati -. Personaggi del genere sono portatori di un’ideologia antisemita, violenta e liberticida. Non solo: il fatto che la persona in questione abbia ‘cancellato’ la frase nazista ‘Gott Mit Uns’ e l’abbia coperta con la bandiera di un Paese come la Siria non fa che aggravare le cose”.

E Napoli Today, nel riportare la notizia pubblica una foto apparsa su Instagram, in cui Favoloso mostra il tatuaggio nazista che ha sul braccio.