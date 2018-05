ROMA – Nella quarta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, martedì 8 maggio, Luigi Favoloso ha spiegato a Patrizia di avere ancora una situazione aperta fuori dalla Casa. Il riferimento è alla storia d’amore con Nina Moric. Il giovane napoletano [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] è stato poi chiamato in confessionale dalla conduttrice del Grande Fratello.

Barbara D’Urso gli ha fatto ascoltare una canzone croata. Questa è la canzone che ho dedicato a Nina, mi fa piacere sentirla” ha risposto Favoloso visibilmente emozionato. La D’Urso ha chiesto a questo punto se sente la mancanza di Nina Moric e la risposta del concorrente del Gf non lascia spazio a dubbi: “Mi manca tutto di Nina”.

Sembra, quindi, che Luigi abbia fatto un passo indietro rispetto alle scorse settimane, quando la sua vicinanaza a Patrizia Bonetti aveva portato la modella croata a interrompere la relazione con lui.

Ma cosa pensa Nina Moric di questo passo indietro? A qualche ora di distanza, la modella croata ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto con una frase: “Forse sono i nostri errori a determinare il nostro destino. Senza quelli che senso avrebbe la nostra vita?”. Ora sono molti a domandarsi se la frase sia riferita o no a Luigi Favoloso. E se lo fosse, cosa avrà voluto dire la Moric?