L’AQUILA – Stefania Pezzopane dimostra che l’amore non ha confini. La senatrice Pd, in barba alle polemiche delle ultime settimane che riguardano il fidanzato Simone Coccia concorrente del Grande Fratello, pubblica su Instagram una vera e propria dichiarazione d’amore al fidanzato, in occasione del loro quarto anniversario.

“Io e Simone, quattro anni insieme. Amore, libertà”. Insomma, la senatrice sembrerebbe non essere stata affatto toccata dalle polemiche sulle presunte infedeltà di Simone e avrebbe deciso di ribadire che la loro storia va avanti a gonfie vele. E molti tra i commentatori le danno ragione, dicendo alla Pezzopane di aver fatto bene ad esporsi così.

L’ex spogliarellista ha deciso di rispondere al messaggio scrivendo alla sua compagna un messaggio romantico che sarebbe stato recapitato a casa della Pezzopane: “Ti amo dolce Stefy“.