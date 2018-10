ROMA – I concorrenti del Grande Fratello Vip non lo sanno, ma con loro, nella casa più spiata d’Italia c’è un nuovo inquilino. E c’è da scommetterci, non sarà affatto gradito. Si tratta infatti di un topolino che le telecamere di Mediaset Extra hanno immortalato nella notte.

Nelle immagini raccapriccianti, diffuse da Striscia la Notizia a seguito di numerose segnalazioni di attenti telespettatori, si intravede il roditore aggirarsi indisturbato nelle camere da letto, mentre i vip dormono ignari. Il topo è passato a pochi centimetri dai letti.

Il servizio di Striscia è andato in onda nella puntata di lunedì 29 ottobre. Non è la prima volta che si parla di topi al Grande Fratello Vip. Già nell’edizione 2016 e in quella 2017 alcuni roditori hanno fatto incursione nella casa. Misteriose presenze di animali sono state segnalate anche nella versione Nip. Chissà se i vip saranno messi al corrente del nuovo ospite o se la produzione si limiterà a dare la caccia al topo senza avvertirli.