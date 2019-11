ROMA – Dopo Leonardo DiCaprio è il turno di Arnold Schwarzenegger Greta Thumberg, la giovane attivista svedese arrivata a settembre negli Usa in barca a vela, si è fatta fotografare prima con l’attore 44enne di origine italiana, poi con Arnold Schwarzenegger che, dopo essere stato anch’esso attore, è diventato per diversi anni governatore della California.

Sia DiCaprio sia l’ex Terminetor, sono molto sensibili ai temi ambientali. Per questa ragione hanno incontrato Greta. Arnold Schwarzenegger ha incontrato la giovane n occasione dello sciopero per il clima proclamato dai giovani a Los Angeles lo scorso 2 novembre. L’attore le ha ribadito tutto il suo sostegno per le battaglie ambientaliste che sta portando avanti.

“È stato fantastico incontrare la mia amica, nonché una delle mie eroine, Greta Thunberg”, ha scritto l’attore nel post. “È stato bello andare in bicicletta insieme per le strade di Santa Monica. Sono stato così entusiasta di poterla presentare a mia figlia Christina. Continua a ispirarci, Greta!”. Dopo essre state pubblicate su Twitter, le foto di Arnold e Greta hanno conquistato oltre 600mila like.

