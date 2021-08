Greta Thunberg modella per Vogue: “Il sistema della moda deve cambiare” FOTO

Greta Thunberg in versione modella per Vogue, adagiata sull’erba in un bosco accarezza un puledro. L’immagine realizzata da Iris e Mattias Alexandrov Klum è la prima copertina di Vogue Scandinavia e l’effetto è sorprendente per l’attivista 18enne che con la sua battaglia per il clima oggi di fronte all’attualità di fenomeni estremi richiama i leader del Pianeta ad azioni urgenti e concrete.

Greta Thunberg e la copertina di Vogue

Greta Thunberg indossa un impermeabile e una gonna floreale e dice: ” L’industria della moda contribuisce enormemente all’emergenza climatica ed ecologica. Per non parlare del suo impatto sugli innumerevoli lavoratori e comunità che vengono sfruttati in tutto il mondo affinché alcuni possano godere della moda veloce che molti considerano usa e getta”.

Poi attacca il green washing di tante aziende: “Molti stanno facendo sembrare che l’industria della moda stia iniziando ad assumersi le proprie responsabilità, spendendo cifre fantasiose in campagne in cui si dipingono come “sostenibili”, “etiche”, “verdi”, “climaticamente neutre” e “eque”. Ma cerchiamo di essere chiari: questo non è quasi mai altro che puro green washing. Non è possibile produrre moda in serie o consumare in modo “sostenibile” come il mondo è modellato oggi. Questo è uno dei tanti motivi per cui avremo bisogno di un cambiamento di sistema“.

L’articolo di Vogue

È risaputo che Greta Thunberg non ama le chiacchiere, ha preferito passare gran parte del suo tempo sul set da sola, esplorando il meraviglioso paesaggio e trascorrendo del tempo con il cavallo islandese Strengur, scrivono su Vogue. “Greta ama i cavalli e ne ha una conoscenza quasi enciclopedica. Suo padre dice che ha una memoria fotografica e l’incredibile quantità di dettagli che conosceva su di loro confermerebbero questa teoria. Sebbene timida davanti alla telecamera, si impegnava sempre in una conversazione quando veniva avvicinata. Con l’equilibrio e la chiarezza che abbiamo imparato a conoscere. Siamo orgogliosi di averla sulla primissima copertina di Vogue Scandinavia”.