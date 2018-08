GROSSETO – Una ‘bomba d’acqua’ si è abbattuta su Grosseto nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 agosto creando problemi in campeggio a Principina a Mare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che stato allagato.

Qui, un pino si è abbattuto su un camper e su un’auto. Nessuno è rimasto ferito. Impegnati i vigili del fuoco che hanno rilevato diversi danni tra cui l’allagamento di alcuni sottopassi a Grosseto, in città. Sono stati almeno una decina gli interventi richiesti. I vigili del fuoco hanno scattato alcune foto che mostrano il grosso pino che è crollato a causa del maltempo.

I primi di agosto, ad essere stata colpita da una bomba d’acqua è stata Cortina d’Ampezzo in Veneto. Qui, un fortissimo temporale ha causato gravi danni e l’esondazione di diversi corsi d’acqua. Tra gli abitati di Crignes e Nortisa, è anche crollato un ponte, portando via di netto un pezzo di strada. Molte le abitazioni allagate. Allagamenti, smottamenti e danni.

E non è finita qui: il maltempo estivo ha provocato trombe marine in Liguria. Una è stata ripresa a 6 miglia al largo di Crevari, nell’estremo ponente genovese, nel quartiere di Voltri. Un’altra nel litorale di Celle Ligure, in provincia di Savona