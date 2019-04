Gue Pequeno e la FOTO con l’anello di diamanti. E sui social lo insultano

ROMA – Gue Pequeno pubblica sul suo account Instagram una foto che mostra il suo nuovo gioiello realizzato appositamente per lui da Nove25. Si tratta di un anello a forma di testa di puma in oro bianco 18 carati tempestato, come se non bastasse, di diamanti e rubini.

Gue Pequeno lo sfoggia al mignolo della mano sinistra e suscita molte polemiche in Rete. Gue è il nuovo giudice di The Voice of Italy. Per questa ragione la sua popolarità, in questo periodo, è sotto osservazione.

Gli insulti e le polemiche sono legate al valore del gioiello. “Puoi avere tutti i gioielli che vuoi ma sempre una palla di lardo sei” gli dice qualcuno su Intasgram. “Il mio falegname con 30 mila lire lo faceva meglio” aggiunge un altro. E ancora: “Alla faccia di chi non arriva a fine mese”.

Durante una recente intervista, Gue Pequeno aveva criticato Fedez. Il marito di Chiara Ferragni era stato accusato di essere un imprenditore che pensa più all’aspetto estetico che ad altro. A quanto pare però, Gue Pequeno riceverà un compenso molto alto per sedersi sulla poltrona rossa di The Voice Of Italy, la trasmissione che partirà su RaiDue a partire dal prossimo 23 aprile, per fare il giudice. La cosa non è sfuggita ai fan che hanno ricollegato l’alto compenso a quanto detto su Fedez: “Il compenso di The Voice. E poi si diceva di Fedez…aiaiaia…coerenza zero”.