Al grido di “Pace!” e “Stop war!” si è svolta a Roma, in una piazza Santi Apostoli gremitissima per chiedere la fine della guerra in Ucraina. Le bandiere della pace e quelle dell’Ucraina con su scritto ‘Salvateci’ hanno colorato la piazza: molti anche i bambini e le donne con ghirlande di fiori di tutti i colori al collo. Presenti i ministri della Salute Roberto Speranza e del Lavoro Andrea Orlando, ma anche i segretari di Cgil Maurizio Landini, di Cisl Luigi Sbarra e Ivana Veronese per la Uil.

Manifestazioni anche in Gran Bretagna, a Ginevra in Svizzera, a Barcellona e in molte altre città europee.

Guerra in Ucraina, raduni in piazza a Londra contro la guerra

Raduni di piazza oggi nel Regno Unito per protestare contro l’invasione dell’Ucraina. Alcune centinaia di persone hanno dato vita a una manifestazione sotto le finestre dell’ambasciata russa a Londra e nel centro di Manchester, innalzando vessilli ucraini e cartelli con slogan come “Russia ferma la guerra” o “Vladimir Putin, basta guerra!”.

Rispetto ai giorni scorsi, accanto alla comunità ucraina britannica, si sono mossi pure militanti politici del Regno e lo storico movimento della sinistra pacifista “Stop The War Coalition” , accusato di aver diffuso prima dell’attacco di Mosca un appello alla pace in cui si attribuiva parte delle responsabilità della crisi ucraina anche alla Nato e al suo allargamento a est.

Intanto diversi edifici simbolo di Londra – da Downing Street alla grande ruota panoramica di London Eye – sono stati illuminati di nuovo nelle scorse ore con i colori giallo e azzurro della bandiera ucraina.