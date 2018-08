ROMA – Dura la vita per Guido Crosetto, per via della sua statura che lo ha fatto soprannominare “gigante“. E dopo la foto che ritrae il deputato di Fratelli d’Italia in Parlamento, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ecco lo scatto che lo mostra in aereo. Anzi, il selfie con cui si mostra, perché a diffonderlo è stato lo stesso Crosetto sul suo profilo Twitter.

Cintura allacciata e gambe divaricate, Crosetto proprio tra i due sedili non riesce a starci. E infatti, commenta: “Per fortuna non ho vicini…”.