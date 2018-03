SYDNEY – Helena Christensen, il prossimo Natale compirà 50 anni.

Vedendo alcune foto recentissime pubblicate su Instagram, l’età anagrafica non sembra corrispondere affatto con quello che si vede: il fisico statuario della ex modella danese è infatti ancora lo stesso che faceva impazzire stilisti e fotografi negli anni Novanta, quando era una delle icone delle passerelle.

L’ex top model, negli scatti in questione si rilassa in Australia nei pressi di Sydney. Ma cosa fa oggi Helene, il cui tempo sembra essersi fermato? Dopo l’addio alle passerelle ha fondato insieme ad un altro socio una rivista di design e ha aperto a New York un negozio di antiquariato..