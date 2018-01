ROMA – Un bambino di colore per pubblicizzare una felpa con la scritta “scimmia”. E la catena di abbigliamento H&M viene travolta dalla polemiche. Sulla felpa, verde, indossata dal bambino di colore la scritta: “The coolest monkey in the jungle”, ossia “La scimmia più cool nella giungla”.

Molti i commenti apparsi su Twitter. “È così triste vedere questo tipo di annunci nel 2018 e non ditemi che è un errore sappiamo tutti come funziona l’industria. Vergogna su di voi”, scrive un utente. “Non pensate che ci sia qualcosa di sbagliato nella vostra campagna?”, continua un altro.