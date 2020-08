La roadster high-tech è il risultato di quasi 10 anni di lavoro, con trazione integrale e cambio a tre velocità. Per il 2022 sono previsti 300 esemplari.

XP-1 a quel punto si unirà a molte altre auto alimentate a idrogeno presenti sul mercato, tra cui Honda Clarity, Toyota Mirai e Hyundai Nexo.

Il veicolo è ultra leggero, pesa 1.248 chilogrammi. Il telaio è in monoscocca in carbonio-titanio. I pannelli solari sono in grado di cambiare posizione per seguire la traiettoria del sole e fornire più energia alla vettura.

L’abitacolo è dotato di uno schermo curvo da 98 pollici con controlli gestuali, senza tocco. Chi è a bordo del veicolo ha una visione completa del mondo circostante grazie a un tettuccio in vetro avvolgente.

Tuttavia, c’è da risolvere il problema delle stazioni di rifornimento come per tutte le auto con questa tecnologia. Nel Nord America ce ne sono solo 75 e più della metà sono in California.

Hyperion Motors ha annunciato che nei prossimi anni costruirà una rete di stazioni (fonte: Daily Mail).