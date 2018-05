TORINO – Un tweet con foto che mostra due figurine. Entrambi i protagonisti indossano la maglia dell’Argentina: uno di loro andrà al Mondiale, l’altro sarà invece costretto a guardarlo da casa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Stiamo parlando di Paulo Dybala e Mauro Icardi. Il post potrebbe non avere alcuna valenza se solo non fosse stato pubblicato (e poi “protetto”) dal fratello-agente della Joya, Gustavo.

Un indizio? In questi giorni infatti non si fa altro che parlare di un clamoroso approdo alla Juventus del bomber dell’Inter in un possibile scambio (più conguaglio) con il Pipita Higuain. Sogno, suggestione o pura casualità?

Nel frattempo ha twittato anche Wanda Nara, moglie e procuratrice di Maurito. Solo un “saluto”, che è comunque bastato a mettere un po’ d’ansia ai tifosi nerazzurri: “Ti prego, l’Inter è la casa di Mauro. Se va a Torino è un traditore”, è stata una delle tante repliche al post.