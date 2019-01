MADONNA DI CAMPIGLIO – Ignazio Moser ha subito un piccolo infortunio durante le vacanze in montagna a Madonna di Campiglio. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è ritrovato con una mano fasciata e il dito mignolo della mano destra immobilizzato.

L’ex ciclista ha salutato l’anno nuovo sulle montagne insieme alla compagna e ad alcuni amici. Ed è proprio qui che si è fatto male, subendo un piccolo infortunio su una pista di pattinaggio. la foto della mano e del dito, è stata pubblica in una storia su Instagram.

Se col pattinaggio non se l’è cavata molto bene, lo stesso non si può dire del resto. Il soggiorno è stato infatti puntualmente documentato su Instagram. Ignazio è apparso a torso nudo sugli sci a sfidare il freddo ed anche a divertirsi sulle piste innevate.

A novembre, il figlio di Francesco Moser ha annunciato il matrimonio con Cecilia Rodriguez. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato i progetti futuri della coppia durante una trasmissione sul canale Real Time. Secondo quanto ha anticipato in tv, lui e la sorella di Belen Rodriguez dovrebbero convolare a nozze la prossima estate.

Il loro, del resto, è stato un amore davvero appassionato e fulmineo: all’epoca della loro conoscenza nella Casa del reality show Mediaset Cecilia Rodriguez era ancora fidanzata con Francesco Monte, a cui era legata da quattro anni. Ma la passione per Ignazio Moser è stata travolgente. Lei ha lasciato l’ex tronista dalla Casa e ha vissuto la sua emozionante nuova storia. E adesso arrivano le nozze, che, secondo quanto anticipato dall’ex ciclista, dovrebbero celebrarsi nell’estate del 2019 in Trentino, in Val di Cembra, zona cara ad Ignazio e alla sua famiglia.