ROMA – Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono più uniti che mai. Ogni giorno i due fidanzatini che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip condividono con i loro fan foto e video. A volte, questi scatti scadono nella provocazione. E’ il caso di una foto recentissima, postata su Instagram da Ignazio Moser.

L’ex ciclista, nello scatto si mostra davanti allo specchio di un bagno di un hotel lasciando quasi cadere un lembo dell’asciugamano che lo copre. Se fosse stato spostato di qualche centimetro….

Lo scatto pubblicato non ha però ricevuto il consenso sperato. In centinaia, infatti, hanno criticato Ignazio Moser. “Che bisogno avevi di mostrarti nudo?”, scrive un utente a cui fa eco un altro: “Questa foto cosa aggiunge? Ma per favore, dai”.