STOCCOLMA – L’annuncio di Ikea Svezia punta sui futuri genitori regalando loro un test di gravidanza stampato su annuncio pubblicitario. L’idea è dell’agenzia svedese Åkestam Holst, che ha inventato l’insolita promozione che esorta le donne a urinare sulla pagina della rivista. In caso di risposta positiva, ossia se dal test risulta la gravidanza in corso, si ricevere un codice sconto da utilizzare per l’acquisto di nuovi mobili.

L’annuncio è apparso su una culla Sundvik: il test presenta una tecnologia simile a quella di un classico test di gravidanza. Secondo Ad Week, l’annuncio è stato creato in collaborazione con Mercene Labs, che prima di lanciare il prodotto ha dovuto effettuare diverse prove e diversi progressi tecnici. L’agenzia ha precisato che

“La striscia di test di gravidanza è stata utilizzata come punto di partenza, che si basa su anticorpi che si legano all’ormone della gravidanza hCG, determinando un cambiamento di colore”

La valenza del test, in realtà non è stata ancora legittimata. La pubblicità è apparsa nella rivista femminile svedese Amelia e la reazione del pubblico di Ikea non è nota.