ROMA – Ikea è stata costretta a chiudere i suoi punti vendita in diversi paesi del mondo. Il colosso svedese dei mobili a basso costo, ha però deciso di “consolare” le persone chiuse in quarantena con la ricetta delle loro mitiche polpettine.

D’altronde in molti in questo periodo si stanno dedicando alla cucina.

Ikea ha diffuso la ricetta su Twitter con una grafica della ricetta assolutamente identica alle istruzioni di montaggio dei mobili.

“Sappiamo che molte persone potrebbero sentire la mancanza delle nostre polpette, così abbiamo deciso di offrirvi una ricetta alternativa, utilizzando ingredienti facili da reperire. Buon appetito, o smaklig måltid, come diciamo in Svezia” ha spiegato una portavoce di Ikea.

Ecco la ricetta delle polpettine svedesi più famose al mondo. Ingredienti: 500 grammi di carne macinata di vitello, 250 grammi di carne macinata di maiale, una cipolla tritata, uno spicchio d’aglio tritato, 100 grammi di pan grattato, un uovo, alcuni cucchiai di latte intero, sale, pepe.

Il procedimento di cottura lo spiega Leggo: “Mischiare la carne tritata di vitello e di maiale, usando le dita per rompere ogni eventuale grumo. Aggiungere la cipolla tritata, l’aglio, il pan grattato, l’uovo e ammassare. Aggiungere poi il latte, il sale e il pepe”.

“Preparare piccole palline, riporle in un piatto pulito, coprire il tutto e lasciarlo in frigorifero per due ore (questo serve a garantire che in fase di cottura le polpette mantengano la forma originale)”.

“Preparare una padella con olio d’oliva, scaldandolo a fuoco medio, e una volta caldo aggiungere le polpette delicatamente, stando attenti a cuocere da tutti i lati”.

“Una volta dorate, le polpette vanno messe in forno (preriscaldato a 180°C o 160°C con ventilazione) e cuocere per circa 30 minuti”.

“Per preparare la salsa: sciogliere 40 grammi di burro in una padella, aggiungere 40 grammi di farina e mescolare il tutto per due minuti”.

“Aggiungere 150 millilitri di brodo di verdure e 150 millilitri di brodo di carne, continuando a mescolare”.

“Aggiungere 150 millilitri di panna, due cucchiaini di salsa di sosia e un cucchiaino di senape di Digione. Lasciar cuocere a fuoco lento” (fonte: Leggo, Twitter, Ikea).