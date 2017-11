ROMA – Quando si tratta di spot e pubblicità, il colosso svedese dei mobili Ikea tira fuori il meglio. L’ultimo ironico spot arriva dopo la vendita del quadro di Leonardo da Vinci da 450 milioni di dollari, che gli svedesi non si sono lasciati scappare. “Quando spendi 450 milioni di dollari per un quadro ma non ti piace la cornice”, recita la foto col prezioso Leonardo.

Coraline Gangai sul sito dell’Huffington Post scrive che questa è la geniale intuizione di marketing del colosso svedese, che ha sfruttato la vendita all’asta del Salvator Mundi e con l’aiuto dell’agenzia pubblicitaria Acne Ikea ha realizzato lo spot;