Immigrato gira per Rieti con i pantaloni e le mutande calate (La foto riportata da Dagospia)

Sui social gira un video in cui a Rieti si vede un immigrato in giro per la città mezzo nudo, con pantaloni e mutande calati.

In giro per Rieti con mutande e pantaloni abbassati: fa discutere il video di un immigrato che passeggia mezzo nudo tra i passanti come se nulla fosse.

Alcuni gli urlano qualcosa, altri lo insultano anche con frasi razziste. Ma lui non fa una piega e continua a passeggiare tranquillo come se non fosse successo niente.

L’uomo nudo nella fontana a Modena

Non si tratta del primo episodio. Ad agosto infatti un altro immigrato si era lavato nella fontana del Graziosi a Modena. Il ragazzo era completamente nudo e intento a farsi la doccia nella vasca in pieno centro.

Secondo quanto aveva scritto il sito La Pressa l’immigrato sarebbe un richiedente asilo che, oltre a lavarsi, avrebbe anche defecato.

Bagno nella fontana il commento di Pier Luigi Giacobazzi di Forza Italia

Pier Luigi Giacobazzi di Forza Italia era stato il primo a commentare la vicenda: “Modena non ha bisogno di scene del genere, tanto più una Modena che post lockdown sta cercando di ripartire sotto il profilo del turismo”.

“Le attività della città stanno cercando in ogni modo di far tornare il loro giro di affari ed episodi così sono il peggior biglietto da visita che Modena può offrire ai visitatori”.

“Se poi si considera che il video sui social ha superato le 10.000 visualizzazioni in poche ore, ben si capisce la portata negativa di questa pubblicità”.

Ancora Giacobazzi:

“Quella Fontana rappresenta tanto per la città e per i modenesi, oltre ad essere uno dei ‘punti forti’ della bellezza culturale ed architettonica di Modena, tant’è che molti tour turistici locali partono proprio da quel monumento” (fonte: Dagospia).