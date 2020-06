ROMA – “Cara Anna Paola Concia, ho scritto alla ministra Paola Pisano e mi ha subito rassicurato sul fatto che si sta lavorando a una modifica che sarà rilasciata entro breve”.

Lo ha scritto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a proposito dell’app Immuni in cui viene raffigurata una donna con un bimbo in braccio e un uomo dietro a un pc.

Concia con un tweet si era rivolta a Bonetti scrivendo: “La prego gentilmente di parlare con la ministra Paola Pisano perché questa immagine fuori dal tempo e dalla storia deve essere cambiata. Ho scritto deve, sì, perché lo dovete alle donne italiane che non meritano tutto questo. Grazie”.

“L’immagine stereotipata della donna raffigurata dalla App immuni rappresenta davvero un brutto scivolone che nasconde una mentalità inaccettabile ancora dentro alle istituzioni. Viene da chiedersi come sia stato possibile che nessuno abbia controllato, a tutti i livelli, prima di dare il via libera ad una simile operazione. Non se ne era accorto nessuno?”.

A dirlo è la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. “Doveroso il tempestivo intervento della ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti, che ha chiesto subito alla titolare dell’operazione, la ministra dell’Innovazione tecnologica Paola Pisano, di intervenire per eliminare un tale errore”.

A criticarla sui social sono scesi in campo anche politici del calibro di Enrico Letta che, su Twitter ha scritto: “La #donna col bambino e l’ #uomo col computer. L’immagine dell’ #ImmuniApp. Non credo ci sia da aggiungere nessun commento. Purtroppo”.

C’è chi ha definita l’immagine “se**ista” invitando le donne a far sentire la propria voce.

L’immagine insomma non è proprio piaciuta ed ora, come promesso dalla ministra, verrà cambiata (fonte: Ansa, Twitter).