Auto prende fuoco al casello per l’uscita di San Cesareo, cittadina a sud di Roma. Domenica 29 agosto un’auto che dall’autostrada si stava per immettere su via Maremmana ha preso fuoco. In pochi minuti, l’auto è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno provocato anche diversi danni al casello autostradale.

San Cesareo, auto prende fuoco al casello: il musicista Paolo Belli riprende la scena

A riprende la scena è stato Paolo Belli. Il noto musicista di “Ballando con le stelle”, era in transito da quelle parti perché la sera si sarebbe esibito in piazza a Labico per i festeggiamenti di San Rocco.

Nel filmato girato con il telefonino dalla sua auto e postato su Facebook (qui per vederlo), si vedono le fiamme alte che avvolgono il casello autostradale. Quanto accaduto, fortunatamente non ha provocato feriti: l’uomo all’interno dell’auto è riuscito infatti a mettersi in salvo prima che le fiamme lo avvolgessero.

L’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco arrivati pochi minuti dopo. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. Il fumo denso è stato visibile per diversi chilometri.

Il racconto di Paolo Belli

Il musicista, a commento del video postato in Rete racconta: “Ho chiamato i Vigili del Fuoco ciqnue minuti fa, speriamo che stiano arrivando. Ho visto un signore uscire dalla macchina che aveva un pochino di fiamme. Fortnatamente lui è sceso e la macchina piano piano ha preso sempre più fuoco. Ogni tanto si sentono degli scoppi”.