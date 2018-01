MILANO – Greta Dicorato è morta tra le lamiere di un’auto a 18 anni. Era a bordo con altre tre persone che sono rimaste ferite. Il conducente dell’auto ha perso il controllo sulla Statale 35 Milano-Meda in direzione Come tra Meda e Baldassina, provincia di Monza e Brianza, ed è finito per schiantarsi.

Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia stradale, che non sono riusciti a salvare la Dicorato, soprannominata “Duda” dagli amici. La giovane abitava a Cormano. Aveva frequentato il liceo Statale Carlo Tenca, scrive Leggo.

I vigili del fuoco hanno diffuso delle immagini del terribile incidente.