Maxi incidente la mattina di oggi, venerdì 2 aprile, vicino Roma.

E’ accaduto intorno alle 11 su via Flaminia a Morlupo. Nell’incidente sono rimaste coinvolte 5 auto.

Una bambina di un anno circa è stata trasportata con l’eliambulanza in ospedale in gravi condizioni al Bambin Gesù, mentre un un uomo di 61 anni è stato trasportato sempre in elicottero al Gemelli.

Incidente a Morlupo, 76enne ha perso il controllo dell’auto

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 31,200 nel Comune di Morlupo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto, l’impatto sarebbe stato innescato dal conducente di una Nissan Qashqai.

L’uomo, 76 anni, era in auto con la nipotina di un anno e mezzo. L’uomo ha perso il controllo della vettura ed ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Volkswagen Up.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre tre auto: una Peugeot, una Hyunday ed una SsangYong. Il conducente della Vokswagen è rimasto incastrato nelle lamiere. Per liberarlo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

Il 61enne è stato affidato alle cure del 118 prima di essere trasportato con l’eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Morlupo, bambina di un anno e mezzo in elisoccorso al Bambin Gesù

La bimba che viaggiava in auto con il nonno è trasportata sempre con l’elisoccorso all’ospedale Bambino Gesù. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferite anche altre persone presenti nelle cinque auto coinvolte, medicate sul posto dal personale del 118.

nel luogo sono arrivati i Carabinieri di Bracciano che hanno svolto i rilievi scientifici. Il tratto di via Flaminia dove è avvenuto l’incidente è stato intanto chiuso temporaneamente al traffico.