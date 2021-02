Nel villaggio di Rajam, nel distretto indiano di Srikakulam, martedì 23 febbraio è avvenuto in incidente. I feriti sono stati portati nel locale ospedale. A curarli però non ci sono ne medici ne infermieri.

L’unico ad intervenire è Sanjivi, una guardia di sicurezza, che armato di guanti ago e filo comincia a suturare le ferite.

ll video è diventato virale ed è stato ripreso da Times Of India (clicca qui per vederlo).

India, la guardia giurata dell’ospedale si mette a suturare le ferite

Sanjivi fornisce il primo soccorso. L’uomo sutura le ferite usando dell’ago e del filo.

Nel video sembra avere il sangue freddo necessario e la mano esperta. Secondo Times Of India l’uomo, prima di diventare guardia giurata era molto popolare nel suo villaggio. L’uomo millantava conoscenze mediche. Era una sorta di “ciarlatano” come scrive il giornale indiano. Ciarlatano o no, in questo frangente il suo aiuto sembra essere tuttavia prezioso.

Covid in India, qui la seconda ondata non sembra essere arrivata

Cosa stessero facendo medici ed infermieri non è noto. Anche perché in India, la situazione legata al Covid sembra essere in continuo miglioramento.

Dopo una graduale uscita dal lockdown a maggio 2020 e un picco di casi a settembre, il Paese che conta oltre 1,3 miliardi di abitanti registra una media di un centinaio di decessi al giorno, e un numero decisamente contenuto di nuovi contagi, circa 8mila al giorno.

La quantità di tamponi effettuati non è calata e nel frattempo ci sono state elezioni, festività nazionali e proteste di massa. Per ora solo 9 milioni di cittadini sono stati vaccinati. Come spiegare dunque questo calo?

Tra le ipotesi l’immunità di gregge confermata anche da una ricerca su scala nazionale effettuata in 21 stati tra dicembre e gennaio che ha stimato la presenza di anticorpi contro il covid nel 21,5% dei cittadini adulti.

La seconda ipotesi è il fatto che l’India è composta per la metà di cittadini di età inferiore ai 25 anni e solo per il 6% da over 65.