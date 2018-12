ROMA – “Buongiorno e buon giovedì!”, seguito da un cuore nero e uno azzurro a simboleggiare i colori dell’Inter. La didascalia a una foto in cui D’Ambrosio, Skriniar, Keita, Lautaro Martinez, Brozovic e Joao Mario vanno a esultare sotto la curva per festeggiare la loro vittoria nell’importantissimo scontro diretto contro il Napoli di Ancelotti. E’ il tweet del profilo ufficiale della pagina dell’Inter. Tutto legittimo, se non fossero accaduti gravi fatti di cronaca con scontri, accoltellamenti, un tifoso morto, cori razzisti.. Insomma, non proprio una Buongiorno.

E infatti in molti hanno sottolineato come quel tweet sia stato inopportuno, tra loro ovviamente anche alcuni tifosi dell’Inter stessa. “Oggi non è un buon giorno. È morto un ragazzo. Ieri mi sono vergognato di esser interista, anche se il vero tifo è un’altra cosa”, scrive un sostenitore nerazzurro. “Aspetto una presa di posizione ufficiale che condanni i cori razzisti di ieri sera. Ferma, senza se e senza ma. Se poi ci aggiungiamo un tifoso morto, direi che c’è poco da festeggiare”, ribatte un altro.