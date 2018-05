Invasi, gli ignoranti dietro i quiz: Antonio e Cleopatra sconfitti a... Anzio

ROMA – Cleopatra e Antonio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] vengono sconfitti da Ottaviano nella battaglia di… Anzio. Anzio, esatto. Così si legge nel test Invalsi per i ragazzi della quinta elementare. Secondo chi ha redatto il test, quindi, Cleopatra e Antonio furono sconfitti non ad Azio, Egitto, ma ad Anzio, popolare località balneare vicino Roma.

Anzio dove nel 1944 sbarcarono le truppe alleate. Anzio dove Cleopatra e Antonio non furono di certo sconfitti. Antonio e Cleopatra, infatti, furono sconfitti da Ottaviano il 2 settembre del 31 a.C. a Azio, in Egitto.

Con buona pace dei redattori del Test Invalsi.

Test Invalsi che era già stato preso di mira da molti sui social per la domanda, stonata, rivolta ai bambini della quinta elementare: “Da grande pensi che avrai abbastanza soldi e troverai un buon lavoro?”. Una domanda, giustamente, considerata da molti non adatta per un bambino di 10 anni.