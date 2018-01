ROMA – Il selfie con Alessa Marcuzzi, la conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Lunedì prossimo comincia la nuova edizione e i tre appaiono sorridenti in uno scatto pubblicato sul profilo Instagram della Venier. Alberto Dandolo su Dagospia scrive che le due donne hanno letteralmente oscurato “il già grigio” Daniele Bossari durante la presentazione. Sarà vero? Ecco cosa scrive Dandolo:

“Oggi i mejo giornalisti fancazzisti di Milano, orfani dei buffet minimal vegani della 3 giorni della moda uomo, si sono riversati in quel di Cologno per la conferenza stampa dell’Isola dei Penosi. Anzi l’Isola degli UltraCafonal! Nel cast ci manca solo Lubamba per essere l’apoteosi del trash! Star dell’ evento sora Mara Venier fresca di un’altra isola, la sua…in quel del Caribe. Abbronzata, dimagrita di 15 kg ( suo marito Nicola Carraro le ha sequestrato I mojito per 50 giorni!) ha monopolizzato l’attenzione dei media manco fosse Lady Gaga! Grande sintonia tra lei e Al-lessa Marcuzzi che ha eccitato i pochi etero in sala stampa col suo stacco di coscia! Le due prime donne hanno oscurato il gia’ grigio Danielino Bossari, opinionista assieme a sora Mara dello show. Uno dei cameramen presenti ha sentenziato serafico e spietato: “Aho, ste due a sto ragazzotto se lo magnano vivo!”…Come contraddirlo…!”

E sempre Dandolo, questa volta su Oggi, racconta di aver incontrato la Marcuzzi che gli ha raccontato che Isola vedremo in tv:

“(…) questa ragazza di 40 anni e passa tra qualche giorno sarà una delle conduttrici televisive su cui si concentreranno l’attenzione dei media e le aspettative commerciali di Mediaset. Sarà infatti per il quarto anno consecutivo la padrona di casa de “L’Isola dei Famosi”, il reality di punta del Biscione di quest’inizio 2018. Ma Alessia ci appare tranquilla, disincantata. Quasi “leggera”. “ La leggerezza è la mia cifra” ci dice, “ spesso si confonde la leggerezza, l’educazione, l’essere una persona perbene per una debolezza. Invece io credo che sia l’esatto contrario. La leggerezza è sinonimo di forza perché corrisponde alla capacità di vedere la vita per quello che è, dando il giusto peso alle cose.”

“ Chi non mi conosce – continua – potrebbe pensare che io sia una senza polso, senza carattere. Invece io sono solo una donna estremamente rispettosa degli altri. Ma so esattamente quello che voglio. E se mi incavolo, credimi, non ce ne è per nessuno”. “Vedi, io per scelta a differenza di molti altri colleghi non faccio parte del team autorale del mio programma. Ho deciso di non firmarlo per non contaminare il mio ruolo di conduttrice, anzi di narratrice tout court. Sono molto attenta e precisa sul lavoro ma preferisco rispettare ruoli e competenze. Però una idea di chi avrei voluto in Honduras ce l’ho sempre avuta.”

E la Marcuzzi un nome a casa se lo è portato per davvero. E’ forse quello di maggior peso mediatico: Stefano De Martino. Sarà lui infatti, come anticipato proprio da Oggi, il nuovo inviato del reality. L’ex signor Rodriguez è stato quindi in primis e in tempi non sospetti fortemente voluto proprio dalla conduttrice e Maria De Filippi, con la cui società di produzione il ballerino ha un contratto di esclusiva, non ha battuto ciglio quando le è stato richiesto. Possiamo dirvi con certezza che lo ha “dato in prestito” all’Isola proprio in virtù della grande stima umana e professionale che nutre verso Alessia (..)”.