ROMA – Mara Venier in versione dominatrice prima di andare in onda come opinionista su L’Isola dei Famosi. La foto della signora della televisione 67enne è apparsa sul suo profilo Instagram con questa frase a commentare: “Quasi pronti…nel frattempo tutto sotto controllo…”

La mise è decisamente audace e dimostra che la Venier si diverte come una ragazzina alle prime apparizioni tv. Nella foto gioca con lo staff della trasmissione e con l’altro opinionista Daniele Bossari. Il look è formato da una minigonna ardita e sandali in stile schiava con lacci sul polpaccio.