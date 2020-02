ROMA – Cinquanta anni e non sentirli. Jennifer Lopez posta sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in bikini. I fan impazziscono e vanno in delirio. Il commento più diffuso è infatti “ma come fai?”

La cantante e attrice americana ha 50 anni. Come mostra la foto è in grado di restare in piena forma e di esibire su Instagram un bikini da paura, capace di far invidia a colleghe ben più giovani.

JLo ha pubblicato il selfie in cui appare in bikini bianco, facendo esplodere di like e commenti il suo account social. Nella foto, la Lopez è all’interno di una casa con un due pezzi bianco e commenta: “Rilassata e ricaricata”.

Jennifer Lopez era apparsa nei giorni scorsi insieme a Shakira nello show halftime del Super Bowl. Le due cantanti si sono esibite nell’intervallo della finale NFL tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs ed hanno regalato quindici minuti di grande spettacolo per i milioni di telespettatori collegati in mondovisione. Lo show è stato dedicato a Kobe Bryant.

Le due popstar hanno ballato e cantato alcuni dei loro grandi successi. Shakira, compagna del difensore del Barcellona Gerard Piqué, ha aperto lo spettacolo all’Hard Rock Stadium di Miami. Poi è stato il turno di JLo. Un’esibizione che ha scatenato i social ma anche molti giocatori Nba.

Fonte: Instragram