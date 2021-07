Jennifer Lopez e Ben Affleck, la prima FOTO social del bacio tra la cantante e l’attore

Arriva la prima foto social del bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia dell’estate tornata insieme mesi fa tra lo stupore di tutti gli amanti del gossip. A 52 anni un amore ritrovato. Jennifer Lopez, l’ex Jenny from the Block, la ragazza che veniva dal Bronx di New York, diventata star globale, si frequenta da aprile 2021 con l’ex Ben Affleck.

I due però non avevano ufficializzato nulla prima del 24 luglio quando in occasione del compleanno JLo su Instagram ha messo la foto di un romantico bacio con l’attore sullo sfondo di un mega yacht sul mare si Saint Tropez.

Una tanto attesa ufficializzazione su Instagram Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano avuto una relazione dal 2002 al 2004 , poi si erano separati pur rimanendo amici.

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Poi 17 anni dopo la loro separazione erano stati visti insieme. Fotografati al ristorante e in un weekend romantico ma nessuna delle due star avevano rilasciato dichiarazioni ufficiali. Fino al compleanno di Jlo quando la cantante e attrice ha condiviso un’istantanea sul suo account Instagram. Foto in cui i fan hanno potuto vedere le due celebrità baciarsi. “52… Ecco come ci si sente…“.

In questo post, Jennifer Lopez appare con un corpo tonico e sportivo in un costume da bagno Maison Valentino, kimono Dolce & Gabbana e cappello Nick Fouquet, e bacia Ben Affleck.

I matrimoni di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez si è sposata tre volte: con il produttore cubano Ojani Noa, con il coreografo americano Cris Judd. Poi con il cantante Marc Anthony con cui ha avuto due gemelli (Maximilian David et Emme Maribel). Successivamente ha avuto una lunga relazione con Alex. Ben Aflleck è stato sposato con l’attrice Jennifer Garner ed ha tre figli Violet, Seraphina Rose Elizabeth, Samuel.