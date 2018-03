ROMA – Una foto in tenuta sportiva e reggiseno pubblicata su Instagram ha scatenato i fan della cantante Jennifer Lopez. L’artista di New York ha regalato ai suoi follower un selfie che ha raggiunto i 2 milioni di like in pochissimo tempo. A 48 anni, la Lopez appare in splendida forma: top sportivo, leggings da allenamento e coda di cavallo, oltre che un fisico da urlo.

In attesa del suo nuovo album nel 2018, provvisoriamente intitolato Por primera vez, Jennifer Lopez si gode la sua relazione con Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball dei New York Yankees, iniziata nel febbraio 2017. Un anno impegnato per JLo, che il prossimo 29 maggio comincerà la sua nuova stagione dello show World of Dance, che arriva alla sua terza edizione e di cui è anche produttrice.