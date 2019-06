ROMA – Jennifer Lopez ha avuto un piccolo incidente sul palco durante lo show a Las Vegas: la celebre artista portoricana nata al Bronx è stata colpita da un microfono sul palco durante la performance ed ha mandato in ansia i suoi milioni di fan.

La foto è stata condivisa sulle Stories di Instagram dai fan della cantante, diventando virale in poco tempo. Nella foto si vede la Lopez distesa su una poltrona-letto con il cellulare in mano e una vistosa benda sull’occhio sinistro. Dietro la benda c’è un sacchetto verde che all’interno contiene probabilmente del ghiaccio: secondo quanto riportano i fan presenti all’evento di Las Vegas, JLo sarebbe stata colpita all’occhio da un microfono nel corso del suo concerto. I fan commentano sempre su Instagram, dicendo che JLo resta bellissima anche con la benda sull’occhio. Ora resterà così per due giorni per poi tornare a mo

strare il volto sul palco di Denver, nuova tappa del suo tour dove l’attendono migliaia di persone. “Abbi cura di te, regina” concludono i fan nel commentare la foto.

“It’s My Party” è il nome del tour di Jennifer Lopez che sta raccogliendo grande successo. Oltre al largo consenso di critica e pubblico, le tappe sono tutte sold out. Ad essere sold out è anche l’esordio della figlia Emme di 11 anni con cui ha interpretato il brano Limitless. A piacere tanto sono anche le coreografie e e il repertorio scelto.

Quanto accaduto non è la prima disavventura per l’artista, che appena qualche giorno fa era caduta durante una coreografia.

Fonte: Instagram