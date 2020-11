Jennifer Lopez senza veli su Instagram per lanciare il nuovo singolo “In the morning” FOTO

Jennifer Lopez ha condiviso uno scatto, senza veli, su Instagram, per annunciare l’uscita del suo nuovo singolo, “In the morning“. Uno scatto che ha suscitato clamore.

Il brano “In the morning” esce a sorpresa, senza anticipare ufficialmente l’uscita di un nuovo disco. Il testo racconta della richiesta di sentirsi dire “Ti amo” anche al mattina, dopo la notte trascorsa assieme e non solo la sera prima.

Nuda, in una posa plastica che allude ai grandi nudi della scultura, è così che si è mostrata su Instagram, pubblicando anche un video di anteprima. “Sorpresa! Questa è la copertina artistica del nuovo singolo In the morning, in uscita venerdì” ha scritto la 51enne cantante.

La foto in pochi giorni ha superato i 7 milioni di like e ha ottenuto migliaia di commenti, parecchi anche di colleghe. (fonte INSTAGRAM)