ROMA – Jimena Baron stupisce i suoi follower su Instagram con una foto senza veli e la didascalia: “Guardate cosa ha fatto la mia bisnonna”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] La ex fidanzata del calciatore Pablo Daniel Osvaldo, ora musicista a tempo pieno, e del tennista Juan Martin Del Potro ha infatti messo sullo sfondo della foto in cui appare il suo lato B coperto da slip di Calvin Klein il quadro dipinto dalla bisnonna nel 1927.

Il modo scelto dalla Baron, modella, attrice e cantante che compirà 31 anni il prossimo 24 maggio, è decisamente insolito. Il quadro sullo sfondo della sua provocante foto si vede appena ed è fissato al muro, mentre tutta l’attenzione finisce sul suo fondo schiena in primo piano.