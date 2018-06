SAN PIETROBURGO – Johnny Depp in posa con due fan in Russia appare magrissimo. E per questa ragione, i suoi fan sono in allarme [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. L’attore, 54 anni, appare visibilmente dimagrito e pallido: qualcuno teme possa essere malato.

Depp che si trova a San Pietroburgo per suonare con la sua band, The Hollywood Vampires, nelle foto postate su Instagram dalle due ragazze sorride. Gli scatti sono stati immortalati all’hotel Four Season.

Nei commenti, molti utenti hanno manifestato preoccupazione per il suo aspetto. “Penso sia malato”, scrive qualcuno. “È magrissimo”, aggiunge qualcun’altro. “Irriconoscibile”, sentenzia ancora un fan che posta una foto di Depp qualche anno fa dove appare effettivamente molto diverso.