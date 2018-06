ROMA – Spuntino incendiario di mezzanotte per Justine Mattera, che su Instagram ha pubblicato una foto bollentissima. Nello scatto che la ritrae totalmente nuda, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] come mamma l’ha fatta, la showgirl appare in cucina, presumibilmente in procinto di preparare uno snack per placare un improvviso languorino notturno. O almeno questo è quel che suggerisce una laconica didascalia: “Midnight snack”.

La foto, neanche a dirlo, ha mandato in delirio i fan, riscuotendo più di 14 mila like. Ma la scelta di un nudo integrale potrebbe costarle cara: Justine Mattera potrebbe infatti incappare nella censura di Facebook che, notoriamente, è poco tollerante con le immagini più spinte.