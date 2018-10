TORINO – Tutti a cena insieme in un ristorante di Torino, paga Pjanic. La Juventus si ritrova a cena per cementare il gruppo, dopo l’ultima vittoria arrivata in Europa con il 3-0 sullo Young Boys e a due giorni dalla trasferta contro l’Udinese.

D’altronde l’inizio di stagione dei bianconeri è stato perfetto. L’obiettivo del gruppo non è mai stato nascosto: la vittoria della Champions League. Il momento di condivisione con risate annesse è stato condiviso su diversi giocatore bianconeri su Instagram.

In primo piano Dybala, Alex Sandro, Cuadrado, Khedira, Pjanic e Mandzukic. “Cena di squadra!”, scrive Leonardo Bonucci, che ringrazia Miralem Pjanic, probabile organizzatore della serata. “#gruppo, #squadra, #teamwork, #finoallafine”, sono alcuni degli hashtag proposti dal difensore. Tra i giocatori si nota anche un sorridente Cristiano Ronaldo, seduto tra Mautidi e Bernardeschi.

Leonardo Bonucci rivela scherzando che Miralem Pjanic pagherà tutto. Ironico anche un altro ex romanista ora nella Juve, Mehdi Benatia, che ha voluto ringraziare Pjanic a modo suo con una Instagram story: “Grazie mio piccolino”.