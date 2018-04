FIRENZE – La Fiorentina e i suoi tifosi sono da sempre degli acerrimi nemici della Juventus. Il Napoli è ad un solo punto dai bianconeri e domenica prossima, alle 18, i partenopei giocheranno a Firenze. Se qualcuno avesse avuto un dubbio sulla possibilità che la Fiorentina, da sempre rivale acerrima della Juve, potesse lasciare la strada libera al Napoli nella corsa scudetto ecco che è arrivata la risposta del popolo viola.

Si tratta di una risposta piuttosto maleducata e apparsa sotto forma di murales: “Ci scansiamo… ma dalla vostra puzza!”, con l’aggiunta della scritta “Napoli m…”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La foto apparsa sui social la rilancia Dagospia citando il Corriere dello Sport che scrive:

“Il tutto a una manciata di giorni da un match che pesa come un macigno sulla corsa scudetto e più o meno nelle stesse ore in cui la Fiorentina ha lecitamente deciso di dimezzare il numero di biglietti riservati o disponibili per i tifosi del Napoli. Inutile dire che anche questa seconda questione non è stata gradita dai supporters azzurri. Napoli e il Napoli speravano nell’appoggio massiccio del popolo azzurro a Firenze ma questo appoggio è stato ridotto a duemilacinquecento unità. O poco più, perché a questi vanno aggiunti i 1500 posti riservati ai napoletani con tessera del tifoso residenti in Toscana. La decisione, sia chiaro, non è del tutto ad appannaggio della Fiorentina che, semmai, si è riservata il diritto di lasciare entrambe le curve ai viola. E’ piuttosto la conseguenza o il risultato del vertice che si è tenuto in Questura e nel quale si è deciso di evitare la temuta e prevedibile mobilitazione dei tifosi del Napoli. Quindi, in sintesi, da una parte la riduzione dei biglietti per i napoletani. Dall’altra l’accoglienza, chiamiamola così, non esattamente elegante e limitabile, per fortuna, al murales. Non un buon inizio, va da sè”.